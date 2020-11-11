Гуннерзавр снова будет посещать матчи лондонского "Арсенала".

Лондонский "Арсенал" принял решение вновь вернуть на работу клубного маскота - динозавра Гуннерзавра.

В октябре клуб решил сократить расходы из-за пандемии коронавируса и уволил 55 сотрудников. Среди них от работы был отстранен и Гуннерзавр. Это было сделано на временной основе - пока на трибуны не вернутся фанаты.

Роль Гуннерзавра с 1993 года исполняет болельщик клуба Джерри Куай.

Этот шаг был негативно воспринят фанатами, которые начали сбор денег, а полузащитник команды Месут Озил даже говорил, что готов из своего кармана платить зарплату маскоту. Кроме того, талисмана поддержал и многолетний наставник "канониров" Арсен Венгер.

25 октября "Арсенал" дома потерпел поражение от "Лестера" (0:1), а 8 ноября - от "Астон Виллы" (0:3). После этого в клубе решили вернуть маскота.

Гуннерзавр уже разместил на своей странице в Twitter фото со стадиона "Эмирейтс" и подтвердил свое возвращение.

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Автор: Данил Слесь