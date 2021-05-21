Владислав Гельзин получил дисквалификацию от УАФ за свои выходки в прямом эфире.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

Об этом вердикте сообщил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире телеканалов "Футбол 1,2,3".

Причиной наказания стало грубое поведение Гельзина после матча "Олимпика" в УПЛ против "Шахтера". 47-летний футбольный функционер дважды врывался в судейскую комнату, а также во время флеш-интервью жестоко выругался нецензурной лексикой.

Гельзина отстранили от футбольной деятельности на 5 лет, а также добавили еще 5 лет условно. Президент клуба также будет обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч гривен.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером". Гельзин врывался в судейскую, а также были нецензурные высказывания после матча и во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", - сообщил Грищенко.

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Автор: Артем Будрин