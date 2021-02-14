Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил о том, что защитник команды Артем Шабанов и нападающий Назарий Русин на правах аренды перейдут в польскую "Легию".
Луческу цитирует официальный сайт "Динамо".
"Артем пропустил очень много из-за травмы и операции. Ему было тяжело входить в игровой ритм. В таком возрасте ему нужно играть. Когда появилась возможность с "Легией", я пообещал, что отпущу его в Варшаву. Он хорошо cыграл против "Легии" на сборах, наверное, там его и заметили. Ни в коем случае не идет речь о том, что он покинет команду - Шабанов едет в аренду на три месяца", - сказал Луческу.
Что касается Русина, то румынский тренер сказал следующее:
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"Легия" - это качественная команда европейского уровня, которая борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Ему нужно поменять обстановку, почувствовать этот европейский уровень. Думаю, это пойдет только на пользу. У нас есть очень перспективная молодежь, которая должна сделать шаг во взрослый футбол".
Отметим, что "Легия" занимает второе место в текущем чемпионате Польши.
В текущем сезоне на счету Шабанова лишь 2 матча в составе "Динамо", а Русин появлялся на поле один раз.
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