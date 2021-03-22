Команда Дидье Дешама может выйти на поле без своего лидера.

Вингер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить поединок против Украины в рамках квалификации к ЧМ-2022 в связи с повреждением.

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино объяснил причину, почему он заменил преждевременно звездного француза в последней игре с "Лионом".

"У Мбаппе небольшая проблема с ногой. Был удар по голени. Решили его заменить, чтобы не усугубить ситуацию", - заявил Почеттино.

Напомним, что стоимость 22-летнего француза составляет согласно Transfermarkt 180 миллионов евро, что делает Мбаппе самым дорогим игроком в мире. В текущем сезоне Килиан провел 36 поединков и смог в них 30 раз попасть в сетку ворот соперника. Еще 9 раз он ассистировал партнерам.

Читайте такжеФранция - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем