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Легионер Динамо издал собственный роман (фото)

14:11, 12 июля 2020
Футбол
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Фран Соль / фото REUTERS

Об этом сообщает Marca.

Соль рассказал, что никогда не афишировал свое хобби (писательство), а примерно год назад решил "придать форму заметкам", которые писал на протяжении нескольких лет.

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"В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому что я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем. 

Теннис выступает в качестве аналога футболу. Я привнес что-то из своего опыта, так что читатель может представить себе, что некоторые вещи в романе личные. Те, кто меня знают, легко их определят", - рассказал Соль.

Он также отметил, что главный герой романа "задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни", хотя и не отображает футболиста "Динамо" напрямую.

фото Marca

В сезоне 2019-2020 Соль забил 1 гол в 16 матчах за "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" Йосип Пиварич хочет завершить карьеру в Украине.

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