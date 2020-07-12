Легионер Динамо издал собственный роман (фото)

Фран Соль написал роман, главным героем которого стал бывший спортсмен.

Нападающий "Динамо" Фран Соль издал собственный роман, который получил название "Мадрид 2035".

Об этом сообщает Marca.

Соль рассказал, что никогда не афишировал свое хобби (писательство), а примерно год назад решил "придать форму заметкам", которые писал на протяжении нескольких лет.

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"В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому что я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем.

Теннис выступает в качестве аналога футболу. Я привнес что-то из своего опыта, так что читатель может представить себе, что некоторые вещи в романе личные. Те, кто меня знают, легко их определят", - рассказал Соль.

Он также отметил, что главный герой романа "задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни", хотя и не отображает футболиста "Динамо" напрямую.

В сезоне 2019-2020 Соль забил 1 гол в 16 матчах за "Динамо".

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