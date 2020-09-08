Подопечные Руслана Ротаня на выезде обыграли сборную Финляндии.

Сборная Украины U-21 в рамках квалификации на чемпионат Европы-2021 на выезде играла против сборной Финляндии.

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась победой украинской сборной со счетом 2:0.

На 22-й минуте Ефим Конопля открыл счет в матче, а в компенсированное к первому тайму время Даниил Сикан удвоил преимущество украинской сборной.

Финляндия U-21 - Украина U-21 - 0:2

Голы: Конопля, 22, Сикан, 45+2

Украина U-21: Трубин, Конопля, Дубинчак (Корниенко, 63), Забарный, Чеберко, Бондаренко, Булеца, Батагов (Чех, 88), Топалов (Назаренко, 63), Лунев (Цитаишвили, 63), Сикан (Кащук, 90)

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины выступает в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

В предыдущем матче отбора украинцы упустили победу над Данией - 1:1.

В шести матчах Украина набрала 7 очков (2 победы, 1 ничья и 3 поражения) и занимает 3-е место в своей отборочной группе. На первых двух позициях Дания (19 очков в 7 играх) и Румыния (16 очков в 7 играх).

На Евро U-21 выйдут победители групп, а также лучшие вторые места.

Свой следующий матч команда Руслана Ротаня проведет 9 октября - дома против Румынии.

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Автор: Антон Дударь