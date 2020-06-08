Турецкий тренер представил руководству Динамо проект развития команды - СМИ

Эрол Булут хочет возглавить киевское "Динамо".

Турецкий тренер Эрол Булут готов возглавить киевское "Динамо" и уже передал руководству клуба свой проект развития команды.

Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.

По данным источника, Булут контактирует с "Динамо" через известного украинского агента Вадима Шаблия.

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Руководство киевского клуба уже наводило справки о турецком тренере, и получило хорошие отзывы.

Отмечается, что Булут не является главным претендентом на пост тренера "Динамо", а лишь один из списка вариантов.

На данный момент Булут является главным тренером турецкого "Аланьяспора".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Динамо" всерьез рассматривают кандидатуры только двух тренеров на смену Алексею Михайличенко.

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