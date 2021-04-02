Днепряне не проигрывают в семи подряд матчах УПЛ.

20-й тур Украинской Премьер-лиги открывал матч "Днепра-1" и "Львова". Встреча завершилась разгромной победой хозяев, которые весь второй тайм провели в большинстве.

Второй дубль в составе "Днепра-1" оформил Марио Чуже.

Днепряне набрали 25 очков и занимают восьмое место в таблице УПЛ. У "Львова" - 15 очков и двенадцатая позиция.

"Днепр-1" - "Львов" - 5:1

Голы: Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор (Адамюк, 46) Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Ди Франко, 61) Булеца (Билл, 72) Чуже (Вагнер, 72) Когут, Довбик (Хобленко, 61)

"Львов": Костик, Якимець, Махмутович (Лобай, 86) Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер (Довгий, 74) Чирьяк, Альваро (Захаркив, 84) Семенив (Бусько, 74) Ныч (Топчий, 86)

Предупреждения: Пихаленок, Билл, Адамюк, Дубинчак - Эрнест, Чирьяк, Махмутович

Удаление: Эрнест, 44 (второе предупреждение)

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После 19 туров в турнирной таблице лидирует "Динамо", которое на 7 очков опережает "Шахтер", а замыкает таблицу "Рух".

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Автор: Антон Дударь