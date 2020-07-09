Динамо отпраздновало победу в финале Кубка Украины (фото)

Киевский клуб стал 12-кратным победителем турнира.

8 июля в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" одержало победу над полтавской "Ворсклой".

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Команда Алексея Михайличенко выиграла серию пенальти со счетом 8:7 после того, как в основное время поединок завершился со счетом 1:1.

После матча состоялась церемония награждения. Золотые медали динамовцам вручил президент УАФ Андрей Павелко.

Кубок над головой поднял капитан команды Сергей Сидорчук.

Стоит отметить, что для "Динамо" этот 12-я победа в Кубке Украины. "Ворскла" упустила возможность выиграть турнир во второй раз в своей истории.

Под руководством Михайличенко столичная команда завоевала пятый трофей. При этом тренере динамовцы выиграли чемпионат и Кубок в сезоне-2002/03, а также чемпионат и Суперкубок в сезоне-2003/04.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ворскла".

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