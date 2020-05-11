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Динамо объявило о возобновлении командных тренировок

14:02, 11 мая 2020
Футбол
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Игроки Динамо приступят к тренировкам 12 мая / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Утром футболисты проведут первую командную тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

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"Динамо" не проводило общекомандных тренировок с 18 марта, когда в Украине были остановлены все футбольные турниры. На протяжении этого времени футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме у себя дома, а также в маленьких группах выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе.

Напомним, решение о том, когда будет возобновлен чемпионат Украины, пока не было принято.

Как сообщал УНИАН, перед возобновлением тренировочного процесса футболисты "Динамо" прошли тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат.

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