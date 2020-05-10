Футболисты Динамо сдали тесты на коронавирус: озвучены результаты
Игроки киевского "Динамо" перед возобновлением тренировочного процесса сдали тесты на коронавирус.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Результаты всех тестов оказались отрицательными.
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"Все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам", - говорится в заявлении "Динамо".
"В течение двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента по этому вопросу, который должна утвердить Ассоциация футбола. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", - сообщил врач первой команды Андрей Шморгун.
Напомним, клубы УПЛ могут возобновить тренировки с 11 мая.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" устроило поджог травы на домашнем стадионе, чтобы напомнить о серьезной проблеме.