Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч против "Динамо".

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал матч против "Барселоны", который его команда проиграла с разгромным счетом, и поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в заключительном туре ЛЧ.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"После первых 25 минут я был разочарован, ведь на тренировках мы отрабатывали ситуации, которые в итоге в матче вылились нам в голы. Во втором тайме мы уже лучше концентрировались на собственной игре", - заявил Ребров.

Он отметил, что забить "Барселоне" было бы очень тяжело.

"Продолжим работу и будем готовиться к нашему последнему матчу. Игра против "Барселоны" дала нам важный опыт перед последним поединком. Все решится в Киеве", - добавил он.

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

5-й тур Лиги чемпионов: результаты матчей 1 декабря.

В плей-офф ЛЧ на данный момент уже пробились "Манчестер Сити", "Порту", "Севилья", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль" и "Боруссия" Д.

Матчи заключительного 6-го тура группового раунда ЛЧ пройдут 8/9 декабря. "Динамо" 8 декабря будет принимать "Ференцварош", а "Шахтер" 9 декабря в Милане сыграет с "Интером".

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Олег Давыгора