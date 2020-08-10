"Плевок в лицо": экс-капитан Десны признался, что его выгнали из команды

Денис Фаворов в статусе свободного агента перешел в "Зарю".

Новичок луганской "Зари" Денис Фаворов раскрыл подробности расставания с "Десной", лидером и капитаном которой он был.

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Футболист дал интервью в эфире программы "Профутбол".

"Я хотел поскорее закрыть этот вопрос и сам вышел на руководство клуба. Я предложил подписать предварительный контракт, на что получил отказ. Мне сказали, чтобы я подождал еще неделю, мол, будут предложения, а затем еще неделю. Потом прошел месяц, а предложения я так и не получил. Мне сказали: доработай нынешний контракт, а закончится чемпионат, и ты получишь предложение.

Я не волновался и ни о чем не думал. Закончился чемпионат, прошло пять дней - никаких вестей. Я начал звонить главному тренеру, а руководители на связь не выходили. В итоге меня попросили культурно уйти. Это плевок в лицо! Я сидел без контракта, тренировался и пытался солидно решить вопрос. Все говорили, что руководство одумается, но стало только хуже. Меня выставили, показали на дверь культурно", - сказал Фаворов.

29-летний защитник отметил, что хотел остаться в команде, но все решило руководство клуба:

"У меня в команде были минимальные условия. Меньше меня никто не получал. Я получил предложение от клуба Первой лиги ("Десна" тогда еще не вышла в УПЛ - прим.), оно было хорошим. Спустя полгода оно стало средним, а еще спустя полгода - это стали минимальные условия.

Я добросовестно отработал двухгодичный контракт. Мне обещали сделать достойное предложение, но я его так и не получил. Я хотел переподписать контракт, потому что я столько в этой команде и хотел остаться. Никаких мыслей о переходе у меня не было. Я не выбивал условия какие-то, просто хотел подписать контракт.

Я согласился на интервью, чтобы болельщики понимали, что уход – не моя инициатива. Вся команда об этом знает, знает и тренерский штаб. Это была не инициатива тренеров. Я до последнего надеялся остаться".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" подписала футболиста из чемпионата Израиля.

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