Проблемы могут также коснуться и миланского "Интера".

Действующий чемпион Китая по футболу "Цзянсу Сунин", который в 2016 году приобрел у "Шахтера" бразильского хавбека Алекса Тейшейру за более чем 50 миллионов евро, объявил о своем банкротстве.

Об этом сообщает Sky Sports.

Владелец корпорации Suning Commerce Group Чжан Цзидун, которой принадлежат акции "Цзянсу Сунин", заявил, что клуб прекращает свое существование.

Читайте такжеШахтер хочет вернуть в команду одного из своих лучших легионеров в истории - СМИ

Команда была основана в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела ее в 2015 году. "Цзянсу Сунин" является чемпионом Китая сезона 2019/20.

За "Цзянсу Сунин" 5 лет провела бывшая звезда "Шахтера" Алекс Тейшейра, за которого китайцы не пожалели заплатить 50 миллионов евро.

Suning Commerce Group также владеет акциями вице-чемпиона Италии "Интера". В текущем сезоне уже были задержке по заработной плате для игроков и персонала миланского клуба.

Алекс Тейшейра: из "Шахтера" - в Китай

Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы и стал одним из самых значимых легионеров в истории клуба. За дончан он забил 89 голов в 223 матчах и дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ.

В феврале 2016 года Тейшейра перешел в "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим трансфером "Шахтера" и всего украинского футбола.

С "Цзянсу Сунин" Тейшейра выиграл чемпионат Китая в 2020 году, а также серебряные медали турнира в 2016. В 102 матчах за клуб он забил 45 голов.

Недавно сообщалось, что киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере Алекса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем