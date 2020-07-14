Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 31-го тура
22:58, 14 июля 2020Футбол
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Чемпион уже известен, но борьба за серебряные медали турнира - в самом разгаре.
Динамо и Заря сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо Киев
15 и 16 июля состоятся поединки 31-го тура чемпионата Украины по футболу.
Всего будет сыграно пять матчей. "Днепр-1" пропустит этот тур, так как поединок команды с "Карпатами" не состоится - львовский клуб исключен из УПЛ.
Расписание матчей
15 июля
19.00. "Шахтер" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 1"
16 июля
17.00. "Ворскла" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Львов" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
19.00. "Десна" - "Александрия"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.00. "Динамо" - "Заря"
Трансляция: "2+2"
УНИАН ранее представил расклады и прогноз букмекеров перед последними турами УПЛ.
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