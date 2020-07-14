Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 31-го тура

Чемпион уже известен, но борьба за серебряные медали турнира - в самом разгаре.

15 и 16 июля состоятся поединки 31-го тура чемпионата Украины по футболу. Всего будет сыграно пять матчей. "Днепр-1" пропустит этот тур, так как поединок команды с "Карпатами" не состоится - львовский клуб исключен из УПЛ. Расписание матчей 15 июля 19.00. "Шахтер" - "Колос" Трансляция: "Футбол 1" 16 июля 17.00. "Ворскла" - "Мариуполь" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Львов" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 1" 19.00. "Десна" - "Александрия" Трансляция: УНИАН ТВ 19.00. "Динамо" - "Заря" Трансляция: "2+2" УНИАН ранее представил расклады и прогноз букмекеров перед последними турами УПЛ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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