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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 31-го тура

22:58, 14 июля 2020
Футбол
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Динамо и Заря сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо Киев

Всего будет сыграно пять матчей. "Днепр-1" пропустит этот тур, так как поединок команды с "Карпатами" не состоится - львовский клуб исключен из УПЛ.

Расписание матчей

15 июля

19.00. "Шахтер" - "Колос" 

Трансляция: "Футбол 1"

16 июля

17.00. "Ворскла" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Львов" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

19.00. "Десна" - "Александрия"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.00. "Динамо" - "Заря"

Трансляция: "2+2"

УНИАН ранее представил расклады и прогноз букмекеров перед последними турами УПЛ.

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