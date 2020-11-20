Один из поединков тура перенесен из-за коронавируса.

С 20 по 22 ноября пройдут матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

В "Олимпике" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем матч дончан против луганской "Зари" был перенесен на неопределенный срок.

Стоит отметить матч "Шахтера" против "Александрии". Также между собой сыграют представители топ-5 "Ворскла" и "Колос". "Динамо" предстоит выезд к "Ингульцу".

Расписание матчей

20 ноября

19.00. "Рух" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

21 ноября

14.00. "Ингулец" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Шахтер" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Олимпик" - "Заря" - матч не состоится

22 ноября

14.00. "Минай" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол1"

17.00. "Десна" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ворскла" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

После девяти туров лидером таблицы остается "Динамо", которое набрало 20 очков. Далее располагаются "Шахтер" (19) и "Ворскла" (16).

Аутсайдерами являются "Львов" и "Рух" - на счету обеих команд по 4 очка.

В гонке бомбардиров лидерами являются форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и легионер "Олимпика" Шахаб Захеди, в активе которых по 5 забитых голов.

УПЛ: результаты матчей 9-го тура.

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Автор: Данил Слесь