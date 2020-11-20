С 20 по 22 ноября пройдут матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
В "Олимпике" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем матч дончан против луганской "Зари" был перенесен на неопределенный срок.
Стоит отметить матч "Шахтера" против "Александрии". Также между собой сыграют представители топ-5 "Ворскла" и "Колос". "Динамо" предстоит выезд к "Ингульцу".
Расписание матчей
20 ноября
19.00. "Рух" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
21 ноября
14.00. "Ингулец" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Шахтер" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Олимпик" - "Заря" - матч не состоится
22 ноября
14.00. "Минай" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол1"
17.00. "Десна" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Ворскла" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 10-й тур
- После девяти туров лидером таблицы остается "Динамо", которое набрало 20 очков. Далее располагаются "Шахтер" (19) и "Ворскла" (16).
- Аутсайдерами являются "Львов" и "Рух" - на счету обеих команд по 4 очка.
- В гонке бомбардиров лидерами являются форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и легионер "Олимпика" Шахаб Захеди, в активе которых по 5 забитых голов.
- УПЛ: результаты матчей 9-го тура.
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