COVID-19 подтвердился в составах "Зари" и "Олимпика".

Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и луганской "Зарей" отменен.

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Поединок был запланирован на 21 ноября в Киеве.

В составе "Олимпика" накануне было выявлено много зараженных футболистов. В команде не осталось вратаря, который мог бы принять участие в игре.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com также сообщил, что случаи заражения есть и в "Заре", но у Виктора Скрипника в обойме хватило бы игроков, чтобы выйти на матч.

После девяти туров "Олимпик" занимает в УПЛ шестое место, а "Заря" - девятое.

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Автор: Данил Слесь