Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и луганской "Зарей" отменен.
Читайте также"Очень много больных": в клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса
Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Поединок был запланирован на 21 ноября в Киеве.
В составе "Олимпика" накануне было выявлено много зараженных футболистов. В команде не осталось вратаря, который мог бы принять участие в игре.
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com также сообщил, что случаи заражения есть и в "Заре", но у Виктора Скрипника в обойме хватило бы игроков, чтобы выйти на матч.
После девяти туров "Олимпик" занимает в УПЛ шестое место, а "Заря" - девятое.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Отсутствовал из-за коронавируса: Шахтер дорисовал футболиста на командном фото
- Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины в перенесенном матче
- Очередной футболист Динамо заразился коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram