Бундеслига представила ролик со смешными голами.

Бундеслига представила топ-10 курьезных голов, забитых в чемпионате в 2020 году.

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Видео опубликовано на канале Bundesliga в YouTube.

Все голы в подборке были курьезным образом забиты в свои ворота.

В тройку наиболее забавных вошли автоголы Эрика Томми из "Фортуны", а также после ошибок вратарей Александра Нюбеля ("Шальке") и Лукаса Градецки ("Байер").

Интересно, что голкипер "Герты" Руне Ярстейн попал в подборку дважды.

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Автор: Антон Дударь