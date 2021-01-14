Александр Нюбель пропустил нелепый гол / YouTube/Bundesliga
Бундеслига представила топ-10 курьезных голов, забитых в чемпионате в 2020 году.
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Видео опубликовано на канале Bundesliga в YouTube.
Все голы в подборке были курьезным образом забиты в свои ворота.
В тройку наиболее забавных вошли автоголы Эрика Томми из "Фортуны", а также после ошибок вратарей Александра Нюбеля ("Шальке") и Лукаса Градецки ("Байер").
Интересно, что голкипер "Герты" Руне Ярстейн попал в подборку дважды.
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