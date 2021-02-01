Африканский защитник шотландского "Мазервелла" Бевиса Мугаби забил гол головой в матче против "Росс Каунти" и превзошел рекорд форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В декабре 2019 года Роналду забил в ворота "Сампдории" с высоты 2 метра 56 сантиметров. Португалец выпрыгнул на 71 сантиметр вверх.
Как сообщил Twitter "Мазервелла", Мугаби нанес удар с высоты 2,62 сантиметра. При этом у него такой же рост, как и у Роналду (187 см по данным официального сайта "Мазервелла"). Таким образом, высота прыжка составила 75 см.
That record-breaking leap to score the winner.@B_M321pic.twitter.com/LF0v7HGPI3— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021
Гол Роналду был забит вот так:
Когда Мугаби узнал, что побил рекорд Роналду, он пошутил по этому поводу.
"Он очень конкурентоспособный парень, поэтому мне, возможно, придется скинуть ему сообщение и сказать: "Бро, тебе нужно улучшить свою игру", - сказал Мугаби.
"Приятно, когда тебя сравнивают с одним из величайших игроков всех времен. Возможность прыгать так высоко, как он, - безумие", - также отметил футболист, которого цитирует dailyrecord.co.uk.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Лучший вратарь мира повторил уникальный рекорд Бундеслиги
- Еще не лучший в истории: в Чехии оспорили рекорд Роналду по голам (видео)
- Лучший футболист мира забил 500-й гол в карьере
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram