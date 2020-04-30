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На дистанции и в фирменных масках: Бавария продлила контракт с главным тренером (фото)

17:20, 30 апреля 2020
Футбол
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Флик подписал контракт на три года / фото: twitter.com/fcbayern

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Специалист продлил свои отношения с клубом до лета 2023 года.

При этом процедура прошла с соблюдением всех условий карантина, который введен из-за пандемии коронавируса.

Во время подписания контракта тренер и члены правления "Баварии" были в брендовых масках, а также находились на расстоянии друг от друга.

Флик возглавил "Баварию" в нынешнем сезоне, заменив Нико Ковача. Команда под его руководством вернулась на вершину Бундеслиги, а также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В настоящий момент турниры остановлены из-за пандемии COVID-19.

twitter.com/fcbayern

УНИАН ранее сообщал о том, что фирменные защитные маски "Баварии" стали хитом среди болельщиков клуба.

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