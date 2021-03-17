Мюнхенская команда не заметила итальянский "Лацио".

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" пожаловал в гости к "Баварии". После первого матча, который римляне проиграли 1:4, гости могли рассчитывать лишь на чудо, которое не произошло.

Уже к перерыву "Бавария" открыла счет. Роберт Левандовски реализовал пенальти на 33-й минуте. Во втором тайме вместо забивного польского снайпера вышел Эрик Максим Шупо-Мотенг. Камерунец не успел провести на поле и трех минут, как забил мяч в сетку ворот "Лацио". Гол престижа удалось забить римлянам на 82-й минуте усилиями 36-летнего Марко Пароло.

"Бавария" - "Лацио" - 2:1

Голы: Левандовски, 33, Шупо-Мотенг, 73 - Пароло, 82

"Бавария": Нюбель, Боатенг (Зюле, 46) Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка (Дэвис, 64) Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски (Шупо-Мотенг, 71)

"Лацио": Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46) Лаццари (Пароло, 55) Корреа, Мурики (Перейра, 55).

Видеообзор матча от Volia Sport.

"Бавария" - "Лацио": итоги матча

Роберт Левандовски забил свой 73-й гол в Лиге чемпионов. Больше только у Криштиану Роналду (134) и Лионеля Месси (119).

Йозуа Киммих признан лучшим игроком матча по версии WhoScored - оценка 8,2.

Киммих выиграл в 39 из своих первых 51 матча в Лиге чемпионов - больше, чем любой другой игрок в истории турнира.

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Автор: Будрин Артем