"Севилья" завершала матч в меньшинстве.

Третьего марта "Барселона" и "Севилья" сыграли ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Каталонцы должны были отыгрываться после поражения на выезде 2:0.

На домашнем поле подопечные Роналда Кумана смогли показать характер и "выгрызть" путевку в финал. Один из лидеров и ветеранов команды Жерар Пике забил в компенсированное арбитром время второй мяч и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Мартин Брейтуэйт поставил точку и окончательно выбил "Севилью" из розыгрыша Кубка Короля.

"Барселона" - "Севилья" - 3:0 (первый матч - 0:2)

Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Брейтуэйт, 95.

Нереализованный пенальти: Окампос, 73 (вратарь).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 78), Дест (Гризманн, 63), Бускетс (Мориба, 78), де Йонг, Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 89), Педри (Тринкау, 89).

"Севилья": Вацлик, Акунья (Навас, 54), Кунде, Карлос, Фернандо, Торрес (Окампос, 62), Хордан (Эль-Хаддади, 106), де Йонг (Рекик, 54), Сусо (Гомес, 79), Видаль (Ракитич, 54), Эн-Несири.

Удаление: Фернандо, 92, де Йонг, 103 (оба "Севилья")

Теперь "Барселона" спокойно может ждать будущего соперника в финале. Четвертого марта "Леванте" и "Атлетик" Бильбао определят судьбу второй путевки (первая игра – 1:1).

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Автор: Будрин Артем