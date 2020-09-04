Андрей Ярмоленко стал лучшим по системе "гол+пас".

Полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на первое место в списке самых результативных футболистов в истории сборной Украины.

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Благодаря голу в ворота сборной Швейцарии Ярмоленко обошел Андрея Шевченко и стал лучшим по системе "гол+пас".

На счету Ярмоленко теперь 58 результативных действий - 38 голов и 20 ассистов в 87 матчах.

На счету Шевченко, который провел за сборную 111 игр - 48 голов и 9 результативных передач (всего 57 результативных действий).

В топ-5 самых результативных игроков сборной Украины также входят Евгений Коноплянка (21+12), Олег Гусев (13+9) и Сергей Ребров (15+2).

Напомним, гол Ярмоленко помог Украине обыграть Швейцарию со счетом 2:1.

Сборная Украины: рекордсмены

По количеству проведенных матчей за сборную Украины рекорд удерживает Анатолий Тимощук (144 игры). Из действующих футболистов больше всего матчей на счету Андрея Пятова (94).

В тройку лучших бомбардиров в истории сборной Украины входят Андрей Шевченко (48 мячей), Андрей Ярмоленко (38) и Евгений Коноплянка (21).

Самым возрастным футболистом в истории сборной является Анатолий Тимощук (37 лет и 83 дня), а самым молодым дебютантом - Сергей Ребров (18 лет и 24 дня).

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Автор: Антон Дударь