Киевский клуб, по данным журналиста, уже начал переговоры.

Киевское "Динамо" хочет вернуть в команду полузащитника Андрея Ярмоленко, который выступает за "Вест Хэм".

Об этом в Twitter сообщил журналист Педру Алмейда.

По его словам, "Динамо" уже вступило в переговоры с "Вест Хэмом" по поводу возможного трансфера украинца.

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Ранее британские СМИ писали, что "Вест Хэм" будет готов продать украинца летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость - Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком команды.

К тому же в этом сезоне украинец не является игроком основы в составе "молотобойцев".

За "Динамо" Ярмоленко выступал с 2006 по 2017 годы.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля.

В текущем сезоне на счету украинца 20 матчей, 3 гола и 4 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Антон Дударь