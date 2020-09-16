Украинец сумел сохранить свои ворота сухими в контрольной встрече.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче "Реала" с "Хетафе".

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Об этом сообщает Marca.

Лунин вышел на поле после перерыва и во втором тайме сумел сохранить свои ворота сухими.

"Реал" в итоге одержал победу со счетом 6:0. Все голы были забиты еще в первом тайме.

Состав "Реала" во втором тайме:

Андрей Лунин: перед дебютным сезоном в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В составе "Овьедо" в этом году украинский голкипер провел 20 матчей, в шести из них сумев сохранить свои ворота сухими. Также он отразил три пенальти.

В начале сентября "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных". Украинец будет дублером Тибо Куртуа.

В сентябре Лунин приступил к тренировкам с мадридским топ-клубом.

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Автор: Антон Дударь