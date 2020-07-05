Украинский вратарь Лунин парировал третий пенальти за сезон в Испании (видео)

Команда голкипера при этом все равно проиграла.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который выступает за испанский "Овьедо", отразил пенальти в матче 38-го тура Сегунды против "Кадиса".

Читайте такжеУкраинский вратарь Лунин стал лучшим игроком матча в Испании

На 12-й минуте Лунин отразил удар Алекса Фернандеса, прыгнув в правый от себя угол ворот.

Стоит отметить, что это не спасло "Овьедо" от поражения - украинец пропустил в итоге два гола от Тони Лосано на 44-й и 51-й минутах.

В нынешнем сезоне Лунин провел за "Овьедо" на правах аренды 16 матчей и пропустил 15 голов. При этом он отразил уже третий пенальти в составе команды.

Права на украинского футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".

Как сообщал УНИАН, ранее Лунин отреагировал на слухи о возвращении в "Реал".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram