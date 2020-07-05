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Украинский вратарь Лунин парировал третий пенальти за сезон в Испании (видео)

10:55, 05 июля 2020
Футбол
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Команда Лунина проиграла / фото twitter.com/realoviedo

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который выступает за испанский "Овьедо", отразил пенальти в матче 38-го тура Сегунды против "Кадиса".

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На 12-й минуте Лунин отразил удар Алекса Фернандеса, прыгнув в правый от себя угол ворот. 

Стоит отметить, что это не спасло "Овьедо" от поражения - украинец пропустил в итоге два гола от Тони Лосано на 44-й и 51-й минутах.

В нынешнем сезоне Лунин провел за "Овьедо" на правах аренды 16 матчей и пропустил 15 голов. При этом он отразил уже третий пенальти в составе команды.

Права на украинского футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".

Как сообщал УНИАН, ранее Лунин отреагировал на слухи о возвращении в "Реал".

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