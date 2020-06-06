Гол, два ассиста и разгром: украинские футболисты зажгли в матче чемпионата Беларуси (видео)

Александр Нойок и Артем Милевский помогли "Динамо" Брест набрать 3 очка.

Украинцы Артем Милевский и Александр Нойок своей результативной игрой помогли брестскому "Динамо" одержать разгромную победу над "Минском" в 12-м туре чемпионата Беларуси.

Нойок на 49-й минуте отличился забитым голом - он отправил мяч в сетку из пределов штрафной после паса Милевского.

Экс-форвард "Динамо" через 15 минут отметился еще одной результативной передачей - он, классно обыграв соперника, ассистировал Михаилу Гордейчуку.

На 74-й минуте Милевский также отличился предголевой передачей. После паса украинца Павел Савицкий направил мяч в перекладину, после чего добил в ворота.

Брестское "Динамо" в итоге разгромило соперника со счетом 6:1.

Еще один украинец Евгений Хачериди в составе "Динамо" Брест провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Хачериди едва не нарвался на новое удаление в чемпионате Беларуси.

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