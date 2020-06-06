цей матеріал доступний українською

Гол, два ассиста и разгром: украинские футболисты зажгли в матче чемпионата Беларуси (видео)

22:17, 06 июня 2020
Футбол
95 0
Александр Нойок забил после паса Артема Милевского / facebook.com/dynamobrest

Украинцы Артем Милевский и Александр Нойок своей результативной игрой помогли брестскому "Динамо" одержать разгромную победу над "Минском" в 12-м туре чемпионата Беларуси.

Нойок на 49-й минуте отличился забитым голом - он отправил мяч в сетку из пределов штрафной после паса Милевского.

Экс-форвард "Динамо" через 15 минут отметился еще одной результативной передачей - он, классно обыграв соперника, ассистировал Михаилу Гордейчуку.

На 74-й минуте Милевский также отличился предголевой передачей. После паса украинца Павел Савицкий направил мяч в перекладину, после чего добил в ворота.

Брестское "Динамо" в итоге разгромило соперника со счетом 6:1.

Еще один украинец Евгений Хачериди в составе "Динамо" Брест провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Хачериди едва не нарвался на новое удаление в чемпионате Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter