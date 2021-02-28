Александр Зубков провел блестящий матч за "Ференцварош".

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков отметился дублем за "Ференцварош" в матче чемпионата Венгрии против МТК.

Первый гол в матче украинец забил уже на 48-й секунде. Зубков оказался с мячом перед штрафной и нанес мощный удар в "девятку". А на 23-й минуте он оформил дубль.

Читайте также"Меня аж трусит": футболист сборной Украины едва не попал в аварию (видео)На счету Зубкова теперь 3 гола в 24 матчах за "Ференцварош" в этом сезоне. Безголевая серия украинца длилась с 5 декабря прошлого года.

Отметим, что команда Сергея Реброва не удержала преимущество в этой встрече и не реализовала пенальти в концовке - матч завершился со счетом 2:2. Тем не менее, "Ференцварош" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

Видео первого гола Зубкова опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

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Автор: Антон Дударь