Александр Зубков из-за повреждения был заменен на 29-й минуте матча чемпионата Венгрии.

Очередная плохая новость поступила в тренерский штаб сборной Украины. 24-летний хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков получил повреждение в поединке чемпионата Венгрии против "Мезекевешда". Бывший вингер донецкого "Шахтера" был заменен на 29-й минуте.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

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После матча наставник будапештского клуба Сергей Ребров конкретики относительно повреждения не озвучил, но отметил, что в перерыве Зубкову стало лучше и есть надежда, что футболист обойдется без длительного лечения. Окончательные выводы врачи сделают после МРТ и тщательного обследования.

Напомним, что воспитанник "горняков" получил вызов от Андрея Шевченко и вошел в расширенный список нашей сборной, которая вскоре начнет подготовку к Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин