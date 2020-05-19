"Было по*** на игру": экс-футболист Барселоны признался, что переходил в клуб ради денег

Александр Сонг решил, что финансы важнее его перспектив составе каталонцев.

Камерунский полузащитник Александр Сонг заявил, что решающим фактором его трансфера из лондонского "Арсенала" в "Барселону" летом 2012 года стали деньги.

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32-летнего футболиста цитирует Mirror.

"За "Арсенал" я выступал восемь лет, но только в последние четыре года начал хорошо зарабатывать. Так мне казалось, ведь потом я понял, что просто очень много тратил. После перехода в "Арсенал" я получал 15 тысяч фунтов в неделю. Я был молод и мечтал покупать дорогие вещи, устраивать крутые вечеринки. Я видел автомобиль Тьерри Анри и хотел любой ценой купить себе такой же.

За все время в клубе АПЛ я не смог отложить даже 100 тысяч фунтов, а люди считали меня миллионером. Когда "Барселона" предложила мне контракт, то я увидел сумму и не сомневался ни секунды. Спортивный директор "Барсы" сказал мне, что я буду не слишком часто появляться на поле, но мне было по*** на игру. Я понимал, что теперь стану миллионером", - признался Сонг.

Сумма трансфера камерунца составила 19 миллионов евро. Сонг провел за каталонцев 65 матчей за два сезона, а затем был отправлен в аренду в "Вест Хэм". Недавно игрок покинул швейцарский "Сьон" и стал свободным агентом.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.