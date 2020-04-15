Шахтер запустил собственный телеканал

"Shakhtar.TV" пока что работает в тестовом режиме.

15 апреля начал вещание клубный телеканал донецкого "Шахтера".

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

На данный момент канал транслируется в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

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"В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно", - отметил Палкин.

"Shakhtar.TV" работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Кроме того, в ближайшее время клубный канал "горняков" появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров.

Отметим, что "Шахтер" первым среди украинских клубов запустил свой телеканал.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" выпустил книгу о футболе для детей.