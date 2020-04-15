цей матеріал доступний українською

Шахтер запустил собственный телеканал

17:07, 15 апреля 2020
Футбол
94 0
Лого Shakhtar.TV / facebook.com

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

На данный момент канал транслируется в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

Читайте также"Падает доходность": в Шахтере ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов

"В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно", - отметил Палкин.

"Shakhtar.TV" работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Кроме того, в ближайшее время клубный канал "горняков" появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров. 

Отметим, что "Шахтер" первым среди украинских клубов запустил свой телеканал.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" выпустил книгу о футболе для детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter