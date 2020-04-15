Шахтер запустил собственный телеканал
15 апреля начал вещание клубный телеканал донецкого "Шахтера".
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
На данный момент канал транслируется в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.
Читайте также"Падает доходность": в Шахтере ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов
"В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно", - отметил Палкин.
"Shakhtar.TV" работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Кроме того, в ближайшее время клубный канал "горняков" появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров.
Отметим, что "Шахтер" первым среди украинских клубов запустил свой телеканал.
Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" выпустил книгу о футболе для детей.