Шахтер выпустил книгу о футболе для детей (фото)
22:10, 14 апреля 2020Футбол
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Донецкий клуб адаптировал для своих болельщиков популярную книгу французского автора.
Книга, выпущенная Шахтером / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" выпустил книгу о футболе для самых юных читателей.
Об этом донецкий клуб сообщил в Instagram.
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"Шахтер" адаптировал для своих болельщиков популярную книгу "Футбол" французского автора Орели Сарразена. В книге можно найти информацию о разных аспектах футбола - от тренировок до правил игры. В издании есть более тридцати иллюстраций с символикой "горняков".
Купить книгу можно на официальном сайте "Шахтера". Ее стоимость - 299 гривен.
В донецком клубе отметили, что все средства от продажи книги будут направлены на развитие детского футбола.
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