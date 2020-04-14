Шахтер выпустил книгу о футболе для детей (фото)

Донецкий клуб адаптировал для своих болельщиков популярную книгу французского автора.

Донецкий "Шахтер" выпустил книгу о футболе для самых юных читателей.

Об этом донецкий клуб сообщил в Instagram.

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"Шахтер" адаптировал для своих болельщиков популярную книгу "Футбол" французского автора Орели Сарразена. В книге можно найти информацию о разных аспектах футбола - от тренировок до правил игры. В издании есть более тридцати иллюстраций с символикой "горняков".

Купить книгу можно на официальном сайте "Шахтера". Ее стоимость - 299 гривен.

В донецком клубе отметили, что все средства от продажи книги будут направлены на развитие детского футбола.

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