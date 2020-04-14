Украинский полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
14:41, 14 апреля 2020Футбол
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Турецкому "Бешикташу" предложили подписать Виктора Коваленко.
Виктор Коваленко в текущем сезоне забил два гола / фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в турецкий "Бешикташ".
Об этом сообщает milliyet.com.tr.
По данным источника, агенты предложили турецкому клубу подписать Коваленко, который летом станет свободным агентом. Украинский футболист ждет от клуба ответа.
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Турецкий клуб обратил внимание на Коваленко, так как не намерен тратить много денег в летнее межсезонье. Кроме того, "Бешикташ" планирует омолодить состав, и подписание Коваленко может вписаться в стратегию клуба.
В текущем сезоне Коваленко забил два гола и отдал одну результативную передачу в двадцати одном матче за "Шахтер".
Как сообщал УНИАН, ранее агент Коваленко заявил, что в услугах футболиста заинтересованы в Италии.
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