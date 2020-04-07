С оттенком карантина: Бавария оригинально продлила контракт с лидером команды (фото)

Томас Мюллер заключил новое соглашение с клубом.

Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании нового контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Читайте такжеВ ФИФА приняли решение о судьбе футбольного сезона: СМИ стали известны подробности

Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.

Футболист подписал соглашение до июня 2023 года. При этом процедура прошла с учетом условий карантина. На встрече с игроком присутствовали спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления "Баварии" Оливер Кан. Троица соблюдала дистанцию, которая необходима для минимизации риска заразиться коронавирусом.

Мюллер является восьмикратным чемпионом Германии в составе "Баварии", а в 2013-м году он с командой стал победителем Лиги чемпионов.

Нынешний чемпионат, как и большинство футбольных турниров Европы, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Бавария" возобновила тренировки, несмотря на карантин.