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С оттенком карантина: Бавария оригинально продлила контракт с лидером команды (фото)

18:55, 07 апреля 2020
Футбол
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Мюллер выступает за Баварию с 2007 года / фото: fcbayern.com

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Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.

Футболист подписал соглашение до июня 2023 года. При этом процедура прошла с учетом условий карантина. На встрече с игроком присутствовали спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления "Баварии" Оливер Кан. Троица соблюдала дистанцию, которая необходима для минимизации риска заразиться коронавирусом.

Мюллер является восьмикратным чемпионом Германии в составе "Баварии", а в 2013-м году он с командой стал победителем Лиги чемпионов.

fcbayern.com
fcbayern.com

Нынешний чемпионат, как и большинство футбольных турниров Европы, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Бавария" возобновила тренировки, несмотря на карантин.

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