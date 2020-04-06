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Футболисты белорусского клуба поблагодарили единственного фаната на трибунах после победы над чемпионом (фото)

09:47, 06 апреля 2020
Футбол
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Славия обыграла действующего чемпиона / фото: facebook.com/fcslaviaby

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Болел за гостей в этом матче на трибунах всего один фанат, однако это не помешало игрокам "Славии" взяться за руки и подойти к нему, поблагодарив за поддержку.

Стоит отметить, что большинство фанатских движений в стране призвали людей оставаться дома и не посещать матчи, несмотря на то, что чемпионат Беларуси решили пока не останавливать из-за пандемии коронавируса.

Фото: Геннадий Козловский

За "Динамо-Брест" выступают трое украинцев - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Команда, которая в прошлом сезоне стала чемпионом, пока имеет 4 очка и занимает только девятое место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист рассказал о странном отношении к коронавирусу в Беларуси.

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