Футболисты сборной Украины получили рекордные премиальные за выход на Евро-2020: названа сумма
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал сумму премиальных, которая была выплачена футболистам и тренерскому штабу сборной Украины за выход в финальную часть Евро-2020.
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Павелко дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".
"Могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии.
Это вся наша сборная, которая участвовала в отборе. Само распределение внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены и игроки получили заработанную честным трудом премию", - отметил руководитель УАФ.
Напомним, чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а у сборной Украины были перенесены мартовские товарищеские поединки с Польшей и Францией.
УНИАН ранее сообщал о том, что в сети высмеяли конфуз УЕФА с переименованием чемпионата Европы.