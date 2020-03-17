Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом

Уже второй игрок "Ювентуса" подхватил китайский вирус.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди заразился коронавирусом.

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Об этом сообщил официальный сайт туринского клуба.

32-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19. "Ювентус" уточнил, что с 11 марта игрок находится на самоизоляции и у него нет никаких симптомов болезни.

Стоит отметить, что Матюиди стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018-м году.

Это уже второй игрок "Ювентуса", который заразился коронавирусом. Ранее он был обнаружен у защитника Даниэле Ругани.

Италия является эпицентром китайского вируса в Европе - в стране уже более двух тысяч погибших. В мире объявлена пандемия коронавируса.

Чемпионат Италии по футболу находится на паузе до стабилизации ситуации.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитые футбольные тренеры дали советы по борьбе с коронавирусом.