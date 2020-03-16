Еще один футбольный топ-чемпионат остановлен из-за коронавируса
17:52, 16 марта 2020Футбол
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Бундеслига приостановлена вслед за другими турнирами.
Бундеслига / REUTERS
Чемпионат Германии по футболу официально приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Высший и второй дивизионы чемпионата Германии остановлены как минимум до 2 апреля.
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30 марта пройдет очередное собрание Немецкой футбольной лиги, на котором представители клубов обсудят дальнейший план действий.
Руководство Бундеслиги не планирует завершать чемпионат, а хочет доиграть его до конца июня.
Отметим, что Германия входит в десятку стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом.
Ранее были остановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Франции и другие.
Как сообщал УНИАН, в АПЛ сезон приостановлен до 4 апреля.
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