Ворскла обыграла Десну и стала четвертым полуфиналистом Кубка Украины (видео)
12 марта в Чернигове состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой".
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Матч проходил при пустых трибунах в связи с введением карантина в Украине из-за коронавируса.
Судьбу поединка решил эпизод на 64-й минуте, когда защитник "Десны" Тамм рукой пытался блокировать удар Якубу в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Васин реализовал 11-метровый.
"Десна" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Васин, 65 (с пенальти)
"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов, Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86), Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66), Хлебас (Филиппов, 66)
"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу, Скляр, Пуцлин, Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане, Кулач (Степанюк, 46)
Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр - Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко
Видео гола Васина
"Десна" стала четвертым полуфиналистом турнира после "Миная", "Мариуполя" и киевского "Динамо".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Александрию" в Кубке Украины только благодаря голу в овертайме.