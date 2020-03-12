Ворскла обыграла Десну и стала четвертым полуфиналистом Кубка Украины (видео)

Полтавская команда прошла "Десну" благодаря пенальти.

12 марта в Чернигове состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой".

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Матч проходил при пустых трибунах в связи с введением карантина в Украине из-за коронавируса.

Судьбу поединка решил эпизод на 64-й минуте, когда защитник "Десны" Тамм рукой пытался блокировать удар Якубу в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Васин реализовал 11-метровый.

"Десна" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Васин, 65 (с пенальти)

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов, Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86), Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66), Хлебас (Филиппов, 66)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу, Скляр, Пуцлин, Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане, Кулач (Степанюк, 46)

Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр - Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко

Видео гола Васина

"Десна" стала четвертым полуфиналистом турнира после "Миная", "Мариуполя" и киевского "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Александрию" в Кубке Украины только благодаря голу в овертайме.