Первый полуфиналист Кубка Украины определился в серии пенальти (видео)

"Минай" вышел победителем из встречи двух коллективов Первой лиги.

Первым полуфиналистом Кубка Украины стал представитель Закарпатской области "Минай".

В рамках 1/4 финала подопечные экс-защитника сборной Украины Василия Кобина по пенальти обыграли еще одного представителя Первой лиги и финалиста прошлогоднего Кубка "Ингулец".

Команды обменялись голами в основное время матча, не забили в овертайме, а в серии пенальти "Минай" выиграл со счетом 6:5.

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В матче было сразу три удаления - с 78-й минуты "Ингулец" играл в меньшинстве, на 116-й минуте арбитр уравнял составы, но еще через две минуты "Ингулец" остался вдевятером.

"Минай" впервые в истории клуба пробился в полуфинал Кубка Украины.

"Минай" - "Ингулец" - 1:1 (6:5 по пенальти)

Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54.

"Минай": Попович, Жичиков, Никитюк, Сантос, Стасюк, Вагин, Оринчак, Ткачук (Кополовец, 90+3), Глагола (Маик, 80), Пиняшко (Карноза, 104), Нуриев.

"Ингулец": Шуст, Балан, Синегуб, Павлов, Фатеев, Лупашко, Козак (Коваленко, 101), Бартулович, Запорожец (Загальский, 101), Мишуренко (Квасный, 84), Сичинава (Коробка, 120+1).

Удаления: Никитюк, 117 - Фатеев, 78, Павлов, 118.

Видео серии пенальти

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