В футбольных чемпионатах Испании и Германии начали закрывать трибуны из-за коронавируса

Эпидемия серьезно затронула футбольный сезон в Европе.

Матчи двух следующих туров испанских Примеры и Сегунды будут проходить без зрителей из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщает AS со ссылкой на официальное заявление Ла Лиги.

Руководство чемпионата Испании приняло такое решение после получения отчетов из Министерства здравоохранения. Велика вероятность, что Примера продолжит закрывать стадионы и спустя два тура, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

В Испании известно уже о 1200 больных, а умерло от вируса более двадцати человек. В национальном чемпионате в настоящий момент работают над тем, чтобы избежать полной паузы, которая может грозить проведению Евро-2020.

Также Deutsche Welle сообщает, что Германия может пойти по тому же пути. Немецкие футбольные клубы начали останавливать продажу билетов на следующие матчи. Более того, поединок Бундеслиги между "Боруссией" и "Кельном" 11 марта пройдет в Менхенгладбахе без болельщиков.

В Германии зафиксировано более тысячи случаев инфицирования. Министр здравоохранения Йенс Шпан рекомендовал отказаться от проведения любых мероприятий, в которых принимает участие более тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, в Италии решили остановить все спортивные мероприятия, в том числе и матчи Серии A.