Александрия одержала крупную победу над главным аутсайдером УПЛ (видео)

"Карпаты" остаются главным претендентом на вылет.

21-й тур украинской Премьер-лиги завершал матч во Львове, где "Карпаты" принимали "Александрию".

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Бронзовый призер УПЛ одержал победу со счетом 4:0.

На 37-й минуте Третьяков реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 58-й минуте полузащитник "Александрии" сумел оформить дубль, завершив классную атаку ударом низом.

"Александрия" продолжила атаковать, а на 73-й минуте Ситало нанес еще один результативный удар. Разгром оформил Банада на предпоследней минуте основного времени.

"Карпаты" остаются последними в турнирной таблице УПЛ, отставая от предпоследней "Ворсклы" на пять очков. "Александрия" имеет 37 очков и идет пятой.

"Карпаты" - "Александрия" - 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

"Карпаты": Каниболоцкий, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак, Клец (Хахлев, 63), Назарина, Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46), Дийе

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76), Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85), Лучкевич, Мышенко (Довгий, 74), Третьяков, Ситало

Предупреждения: Козак, Халл, Назарина - Мирошниченко, Довгий

Видео первого гола Третьякова

Видео второго гола Третьякова

Видео гола Ситало

Видео гола Банады

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" забил четыре гола "Днепру-1" за 25 минут.