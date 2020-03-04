Четыре гола за 25 минут: Шахтер разгромил Днепр-1 в Харькове

Днепрянам не удалось огорчить еще одного гранда УПЛ.

В 21-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал "Днепр-1".

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Чемпион Украины одержал победу со счетом 4:1.

"Горняки" очень активно начали матч и похоронили интригу уже в первые 25 минут.

На четвертой минуте Кривцов завершил точным ударом подачу с углового. Затем Адамюк срезал мяч в свои ворота после удара Мораеса. На 19-й минуте Тайсон сделал счет 3:0, а на 23-й Коноплянка удачно сыграл на добивании - 4:0.

В дальнейшем игра успокоилась, но "Шахтер" продолжал владеть преимуществом и создавать опасные моменты. "Днепру-1" удалось забить лишь гол престижа - на 82-й минуте Супряга реализовал пенальти после игры рукой от Бондаря.

"Шахтер" имеет 56 очков и опережает "Зарю" на 13 пунктов, возглавляя турнирную таблицу УПЛ. "Днепр-1" имеет 22 очка и идет восьмым.

Стоит отметить, что в прошлом туре "Днепр-1" обыграл "Динамо" со счетом 3:1.

"Шахтер" - "Днепр-1" - 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 - Супряга, 82 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70), Мораес (Фернандо, 74)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко, Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко, Хобленко (Супряга, 46)

Предупреждения: Бондарь - Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" разобралось с "Колосом" в Киеве.