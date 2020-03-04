Представлен календарь сборной Украины в новом сезоне Лиги наций
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание поединков группового этапа Лиги наций-2020/21.
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Сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций выступит в дивизионе лучших сборных Европы - Лиге A. В группе 4 команда Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.
Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.
Сборная Украины начнет турнир домашним поединком со Швейцарией 3 сентября, а завершит - со швейцарцами в гостях 16 ноября.
Календарь матчей
1-й тур
Украина - Швейцария
3 сентября, 21.45
2-й тур
Испания - Украина
6 сентября, 21.45
3-й тур
Украина - Германия
10 октября, 21.45
4-й тур
Украина - Испания
13 октября, 21.45
5-й тур
Германия - Украина
13 ноября, 21.45
6-й тур
Швейцария - Украина
16 ноября, 21.45
УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко сфотографировался с главным тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций.