Представлен календарь сборной Украины в новом сезоне Лиги наций

Подопечные Андрея Шевченко проведут шесть поединков в группе.

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание поединков группового этапа Лиги наций-2020/21.

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Сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций выступит в дивизионе лучших сборных Европы - Лиге A. В группе 4 команда Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.

Сборная Украины начнет турнир домашним поединком со Швейцарией 3 сентября, а завершит - со швейцарцами в гостях 16 ноября.

Календарь матчей

1-й тур

Украина - Швейцария

3 сентября, 21.45

2-й тур

Испания - Украина

6 сентября, 21.45

3-й тур

Украина - Германия

10 октября, 21.45

4-й тур

Украина - Испания

13 октября, 21.45

5-й тур

Германия - Украина

13 ноября, 21.45

6-й тур

Швейцария - Украина

16 ноября, 21.45

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко сфотографировался с главным тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций.