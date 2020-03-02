Украинский вратарь Лунин впервые не пропустил за испанский Овьедо (видео)
09:31, 02 марта 2020Футбол
163 0
Андрей Лунин провел первый сухой матч в Сегунде.
Андрей Лунин выступает за Овьедо на правах аренды / фото: realoviedo.es
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел первый сухой матч в составе испанского "Овьедо".
Лунин сумел сыграть "на ноль" в матче 30-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Тенерифе".
"Овьедо" удалось одержать в этой встрече минимальную победу - 1:0.
Всего на счету Лунина 9 пропущенных мячей в восьми матчах.
Напомним, Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды из "Реала".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать разгромную победу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter