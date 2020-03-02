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Украинский вратарь Лунин впервые не пропустил за испанский Овьедо (видео)

09:31, 02 марта 2020
Футбол
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Андрей Лунин выступает за Овьедо на правах аренды / фото: realoviedo.es

Лунин сумел сыграть "на ноль" в матче 30-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Тенерифе".

"Овьедо" удалось одержать в этой встрече минимальную победу - 1:0.

Всего на счету Лунина 9 пропущенных мячей в восьми матчах.

Напомним, Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды из "Реала".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать разгромную победу.

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