Украинский вратарь Лунин впервые не пропустил за испанский Овьедо (видео)

Андрей Лунин провел первый сухой матч в Сегунде.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел первый сухой матч в составе испанского "Овьедо".

Лунин сумел сыграть "на ноль" в матче 30-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Тенерифе".

"Овьедо" удалось одержать в этой встрече минимальную победу - 1:0.

Всего на счету Лунина 9 пропущенных мячей в восьми матчах.

Напомним, Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды из "Реала".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать разгромную победу.