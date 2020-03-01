Гол плюс пас: украинец Малиновский помог Аталанте одержать разгромную победу (видео)

Руслану Малиновскому хватило двадцати с лишним минут, чтобы отметиться результативной игрой.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативной игрой за "Аталанту" в матче 26-го тура Серии А против "Лечче".

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Малиновский вышел на поле на 69-й минуте и за оставшееся время успел не только забить, но еще и отдать голевой пас.

На 87-й минуте украинец ассистировал Луису Муриэлу, а уже в компенсированное время ударом с левой ноги из-за пределов штрафной установил на табло окончательный счет.

"Аталанта" одержала разгромную победу со счетом 7:2.

На счету Малиновского теперь 5 голов и 2 ассиста в 30 матчах за "Аталанту".

Отметим, что в составе "Лечче" на 63-й минуте на замену вышел украинец Евгений Шахов.

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