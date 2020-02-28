Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

Команду Луиша Каштру ждут два поединка с немецким клубом.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" получил соперника по 1/8 финала Лиги Европы.

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По итогам жеребьевки этой стадии, которая прошла 28 февраля в Ньоне, соперником "горняков" будет немецкий "Вольфсбург".

Первый матч на этой стадии "Шахтер" проведет на выезде 12 марта, ответную встречу - 19 марта.

На предыдущей стадии ЛЕ "Шахтер", который остался единственным представителем Украины на евроарене, напомним, прошел "Бенфику" (2:1 и 3:3).

Стоит отметить, что "Вольфсбург" выступал на групповом этапе в квартете I вместе с "Александрией" и занял второе место, а украинская команда - последнее. Немцы дважды обыграли подопечных Владимира Шарана - 3:1 в Германии и 1:0 - в Украине.

В 1/16 финала подопечные Оливера Гласнера не оставили шансов шведскому "Мальме" - 2:1 и 3:0.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "горняков" Луиш Каштру назвал главные факторы успеха "Шахтера" в противостоянии с "Бенфикой".