Лига Европы: где смотреть жеребьевку 1/8 финала

Своего соперника узнает в том числе и чемпион Украины "Шахтер".

28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

В прямом эфире жеребьевку будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Начало церемонии жеребьевки - в 14.00.

По итогам жеребьевки, в которой не будет сеяных и несеяных команд, будут сформированы восемь пар.

Борьбу за трофей продолжают "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Интер", "Рома", "Севилья", "Хетафе", "Вольфсбург", "Байер", "Истанбул", "Базель", "Копенгаген", ЛАСК, "Рейнджерс", "Олимпиакос", а также победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт" Франкфурт.

Как сообщал УНИАН, в 1/16 финала "Шахтер" прошел "Бенфику".