Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция и итоги
В швейцарском Ньоне сегодня, 28 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнал и единственный представитель Украины "Шахтер".
УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы
Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Интер", "Рома", "Севилья", "Хетафе", "Вольфсбург", "Байер", "Истанбул", "Базель", "Копенгаген", ЛАСК, "Рейнджерс", "Олимпиакос", а также победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт" Франкфурт (ответный матч пройдет 28 февраля).
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - на 19 марта.
Лига Европы, жеребьевка 1/8 финала
Онлайн-трансляция
Итоги жеребьевки
И заключительная пара: ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Победитель противостояния "Зальцбург" (Австрия) / "Айнтрахт" (Германия) сыграет с "Базелем" (Швейцария)
Хорошая пара! "Севилья" (Испания) против "Ромы" (Италия)
Еще одна пара известна: "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)
А вот и соперник для "Шахтера"! "Горняки" сыграют с немецким "Вольфсбургом". Первый матч "Шахтер" будет играть на выезде.
Следующая пара. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" Леверкузен (Германия)
Идем дальше. "Олимпиакос" (Герция) против "Вулверхэмптона" (Англия)
Первая пара: "Истанбул" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
Итак, Хаманн достал первые шары!
Маркетти напоминает, что на этой стадии нет сеяных, а команды из одной страны могут встретиться друг с другом.
Дитмар Хаманн, который выигрывал Кубок УЕФА с "Ливерпулем", будет участвовать в жеребьевке.
Джорджо Маркетти вышел на сцену. Он напоминает, что в борьбе за трофей остаются команды из одиннадцати стран и пять клубов, которые уже побеждали в Лиге Европы.
Церемония жеребьевки начинается!
Все готово к началу жеребьевки.
"В следующей стадии больше хочется встретиться с Паулу Фонсекой. У них сейчас не очень хороший период", - сказал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и рассмеялся.
Матч "Зальцбурга" и "Айнтрахта" накануне был перенесен из-за непогоды, поэтому в этой паре победитель пока не определился. В первом матче клуб из Франкфурта выиграл со счетом 4:1.
🚨 1-HOUR WARNING 🚨#UELdrawpic.twitter.com/VGUCYJngDR— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020
На данном этапе не будет сеяных и несеяных команд, а представители одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру - о предстоящей жеребьевке:
Особых предпочтений нет. Но давайте проанализируем этот сезон: с кем мы играли? Вы прекрасно помните матчи с "Аталантой" на "Сан-Сиро", с "Манчестер Сити" в Манчестере, с "Динамо" в Загребе, когда проигрывали 1:3 на 90+3-й минуте, а в итоге закончили 3:3. Нас уже совершенно ничего не пугает, мы готовы к каждому сопернику. Сможем ответственно поработать перед любым поединком с уважением к оппоненту.
Все участники 1/8 финала:
👇 В 1/8 финала #ЛигаЕвропы сыграют:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 27, 2020
🇩🇪 Байер
🇨🇭 Базель
🇩🇪 Вольфсбург
🏴 Вулверхэмптон
🇹🇷 Истанбул Башакшехир
🇮🇹 Интер
🇩🇰 Копенгаген
🇦🇹 ЛАСК
🏴 Манчестер Юнайтед
🇬🇷 Олимпиакос
🏴 Рейнджерс
🇮🇹 Рома
🇪🇸 Севилья
🇪🇸 Хетафе
🇺🇦 Шахтер
🇩🇪🇦🇹 Айнтрахт / Зальцбург