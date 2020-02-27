Закрепить успех в Португалии: анонс матча Бенфика - Шахтер

Чемпион Украины постарается добыть положительный результат в гостях и преодолеть стартовый раунд плей-офф Лиги Европы.

Сегодня, 27 февраля, на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и донецким "Шахтером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

Начало встречи - в 22.00.

Бенфика - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

"Бенфика"

"Бенфика", как и "Шахтер", является действующим чемпионом страны. Команда заняла третье место в своей группе ЛЧ и перешла в Лигу Европы.

При этом у "орлов" не было длительной паузы - отдых продолжался с 21 декабря по 4 января, после чего команда возобновила активные выступления.

Подопечные Бруну Лаже еще недавно имели серию из 17 победных матчей. Тогда казалось, что хуже соперника для "Шахтера" сложно представить. Однако затем были ничья с "Фамаликаном" (1:1), а также поражения от "Порту" (2:3) и "Браги" (0:1). После фиаско в Харькове "Бенфика" имеет уже четырехматчевую серию без побед. При этом по игре в Украине было заметно, что португальцы подавлены морально, а это может стать главной проблемой для команды.

В чемпионате Португалии "орлы" лидируют, но семиочковый отрыв от "Порту" уже испарился. Сейчас между командами всего один пункт.

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"Шахтер"

"Шахтер" остается последним представителем украинского футбола в нынешнем сезоне еврокубков. Команда стала третьей в группе ЛЧ и продолжила борьбу в Лиге Европы, где ей сразу попался весьма серьезный оппонент - коллектив, который также начинал свой путь в Лиге чемпионов.

Перед первой встречей в Харькове было много опасений, так как дончане почти два месяца не играли официальные матчи, а в товарищеских далеко не всегда смотрелись убедительно. Кроме того, команду Луиша Каштру никто не усилил - клуб рассчитывает на рост молодых легионеров, которые были куплены ранее.

Матч на ОСК "Металлист" развеял все сомнения - Луиш Каштру успел подготовить команду и правильно ее настроить. Про "весенний синдром" можно было даже не вспоминать. Особенно хорошо проявил себя Виктор Коваленко - полузащитник показал себя настоящим лидером команды и забил решающий гол.

Перед португальской игрой возобновился и чемпионат Украины. Там было не так уж просто "горнякам". Команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 14 очков, однако "Десна" в минувшем поединке просто так не сдавалась. Итог - трудовая победа 1:0, которая состоялась не в последнюю очередь благодаря VAR - система не засчитала гол в ворота "Шахтера".

"Шахтер" встречался с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2007/08. Тогда в Донецке "горняки" уступили 1:2, а затем победили на выезде - 1:0.

Травмы и дисквалификации

У "Шахтера" на поле может вернуться правый защитник Додо, который отбыл дисквалификацию. В лазарете продолжает находиться хавбек Манор Соломон. У португальцев после дисквалификации вернется Юлиан Вайгль, а с травмами продолжают отсутствовать Жардел и Габриэл Пирес. Последний вовсе приостановил карьеру из-за проблем со зрением.

Ориентировочные составы

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Гримальдо, Диаш, Ферру, Вайгль, Таарабт, Силва, Серви, Пицци, Соуза

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес

Слова перед матчем

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже:

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени".

Главный тренер "Шахтера": Луиш Каштру:

"Нас ждет сбалансированная игра. Это будет отличная борьба обеих команд. Надеемся, что на поле будет красивый атакующий футбол, как это было в Харькове. Самое главное - это продемонстрировать силу нашей команды. Мы больше уделяем время этому, чем сопернику".

Арбитр

Главным судьей встречи назначен нидерландец Бьорн Кейперс. Он уже четыре раза работал на поединках "Шахтера". Последняя встреча арбитра с "горняками" состоялась в 2018 году на матче ЛЧ "Шахтер" - "Лион" (1:1).